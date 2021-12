The Witcher, Freya Allan: 'Ciri non considera i suoi poteri una buona cosa'

Fulcro delle vicende narrate nel corso delle prime due stagioni The Witcher, Ciri è certamente uno dei personaggi più interessanti dello show Netflix tratto dai libri di Andrzej Sapkowski: in questa seconda stagione, in particolare, vediamo il personaggi di Freya Allan approfondire la conoscenza di sé stessa, della sua forza e dei suoi poteri.

Poteri tanto immensi quanto ancora in buona parte sconosciuti: mentre i fan si lamentano per il taglio di una scena di The Witcher, dunque, noi abbiamo voluto approfondire la questione nel corso di un'intervista con Freya Allan e Kim Bodnia, rispettivamente Vesemir e, appunto, Ciri nel popolarissimo show fantasy.

"Ciri sta attraversando così tante cose, sa di avere questo potere ma ancora non lo capisce del tutto. Ne ha anche molta paura perché non ne ha ancora il controllo. È preoccupata di poter finire per danneggiare le persone che ama e a cui tiene a causa di questo potere, quindi non lo vede esattamente come una cosa buona. Ne ha molta paura. Poi incontra tutti questi witcher e credo che la sua mente si apra all'idea di poter essere come loro" sono state le parole dell'attrice al riguardo.

Questa e tante altre questioni sono state affrontate dai due attori nel corso dell'intervista che trovate sul nostro canale YouTube. Per saperne di più sul personaggio di Freya Allan, intanto, qui trovate un nostro approfondimento sulla storia e la famiglia di Ciri.