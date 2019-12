The Witcher, Freya Allan: 'Ciri non sarà la prossima Arya Stark'

Da poco più di una settimana è uscita The Witcher, la serie Netflix con Henry Cavill che rapidamente si è affermata tra le serie più richieste in America. Vista l'ambientazione fantasy e le ambizioni dello show, dunque, sono già iniziati i primi paragoni con Game of Thrones.

Anche se le due serie sono molto diverse tra loro, alcuni fanno hanno notato alcune similitudini, per esempio, tra i personaggi di Arya e Ciri, ma Freya Allan ha qualcosa da dire sulle questione.

Durante una video intervista con IGN, infatti, l'interprete di Ciri ha rifiutato categoricamente la possibilità che il suo personaggio possa diventare "la prossima Arya Stark".

"Non sarà la prossima Arya. Lei è Ciri, è molto diversa" ha detto l'attrice rispondendo alla domanda di un fan.

Basata sulla saga letteraria di Andrzej Sapkowski, The Witcher vede Henry Cavill nei panni dello strigo Geralt di Rivia reso celebre dai videogiochi targati CD Projekt Red. A proposito degli adattamenti: qui potete trovare un video che mette a confronto il combattimento di Geralt e la Strige visto nello show con quello mostrato nel primo videogioco di The Witcher.

Per altri approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di The Witcher, la cui prima stagione è attualmente disponibile su Netflix.