The Witcher, Freya Allan è Ciri nel nuovo poster della seconda stagione

Netflix sta intensificando la promozione della seconda stagione di The Witcher che sarà disponibile dal 17 dicembre sulla piattaforma. Un nuovo poster di Ciri, interpretata da Freya Allan ed una delle protagoniste della prima stagione, è stato diffuso online.

L'account Twitter ufficiale di The Witcher ha recentemente condiviso un poster che mostra una Ciri "destinata a combattere" che brandisce una spada di legno. Chiaramente, la Ciri mostrata nel poster è una che non solo è arrivata a Kaer Morhen, ma è stata addestrata dai suoi abitanti witcher.



Il personaggio è stato uno dei principali seguiti nella prima stagione, anche se non è stato rivelato fino alla fine della stagione che le tre storie si sarebbero svolte in momenti diversi.



I fan hanno aspettato due anni per la stagione 2 e la serie cerca di mantenere le promesse fatte dal suo amato materiale originale. Il successo di The Witcher ha già ispirato una serie prequel intitolata The Witcher: Blood Origin, che esplorerà ulteriormente cosa significa diventare un Witcher.



Come risulta evidente dal poster che trovate in calce alla notizia, il viaggio di Ciri è intricato nella storia di The Witcher come quello di Geralt e Yennefer. La showrunner Lauren Hissrich ha confermato che la seconda stagione sarà molto più lineare.



Durante la prima stagione, è diventato evidente che Geralt e Ciri erano collegati ma solo durante i momenti finali i due si sono effettivamente incontrati, un incontro che ci ha lasciato con il cliffhanger che esploreremo nella seconda attesissima stagione.



A giudicare dal poster rilasciato da Netflix, Ciri assumerà un ruolo molto più attivo nei nuovi episodi disponibili dal 17 dicembre.