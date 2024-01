Freya Allan sui protagonisti degli horror: 'ma cosa stai facendo???'

Mentre si rincorrono voci su una possibile stagione conclusiva di The Witcher, Freya Allan parla di Baghead, horror diretto da Alberto Corredor. Il film, in uscita nel 2024, la vedrà nel ruolo di protagonista.

Intervistata da Gamesradar+, Freya Allan ha spiegato di non disdegnare il genere horror, pur non essendone una fan accanita. Per questo, l'attrice avrebbe scelto di approcciarsi alle riprese del film Baghead da un punto di vista prettamente tecnico. La sfida principale è stata quella di abbandonare "una certa logica e un certo istinto", specialmente quando il personaggio compie scelte potenzialmente rischiose.

Freya Allan ha poi proseguito: "Girare un film horror ha i suoi elementi frustranti, non posso mentire. In certi momenti devi lasciarti andare e arrenderti al genere, cosa difficile per un attore. Tutti, quando guardiamo un horror, ci rivolgiamo allo schermo e urliamo 'cosa stai facendo?'. È una sfida imponente, ma quando un film è in grado di non farti pensare così tanto, allora il risultato è straordinario".

L'attrice ha raccontato di aver tratto degli importanti insegnamenti da Baghead: "[questo film] mi ha insegnato molto, in molti modi, permettendomi di approcciarmi al mio prossimo progetto con una conoscenza migliore su come manipolare me stessa da un punto di vista fisico". Mentre apprendiamo che Lawrence Fishburne sarà presente nella quarta stagione di The Witcher, l'attrice conferma la sua presenza nell'acclamata serie e siamo curiosi di sapere cos'altro le riserverà il futuro.

La curiosità per Baghead è indubbiamente forte, a giudicare dall'interessante premessa. Il film sarà incentrato su Iris (interpretata proprio da Allen), una ragazza che si troverà costretta a vedersela con una creatura mostruosa, in grado di riportare in vita i morti. Un film da brivido, che forse indurrà molti spettatori a gridare "cosa stai facendo?" al personaggio interpretato proprio da Freya Allan!