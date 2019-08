The Witcher: Freya Allan parla del percorso di Ciri nella prima stagione

Nel corso del Comicon di San Diego si sono svolti diversi panel pieni di informazioni sui prossimi prodotti in arrivo, incluso The Witcher, in arrivo nel corso dell'anno su Netflix.

Poiché l’adattamento sarà basato soprattutto sui romanzi di Andrzej Sapkowski, piuttosto che sui videogiochi creati dai CD Project Red, c’è curiosità sul modo in cui i personaggi verranno portati in scena e in che modo sarà rielaborata la loro iconografia. Alcuni dettagli ci sono giunti da Anya Chalotra, che ha descritto Yennefer, cui darà il volto. Lo showrunner Lauren S. Hirrich, invece, aveva illustrato il rapporto tra Geralt e Ranuncolo.



Anche Freya Allan, che interpreterà Ciri, ha fornito alcuni dettagli sul proprio personaggio.

“Ciri è la principessa di Cintra, è esuberante e testarda”. A questi aspetti però si aggiunge anche un carattere ingenuo: “è stata protetta per tutta la sua vita, è stata sempre circondata dalle stesse persone, dagli stessi ambienti; quindi è molto innocente, ingenua. Non ha una vera esperienza del mondo”. Per questo, la prima stagione dello show mostrerà come Ciri dovrà confrontarsi con la brutalità del mondo, qualcosa a cui non è ancora preparata e il conflitto che nascerà tra un carattere forte ma che ha ancora tanto da scoprire.

Ricordiamo che Freya Allan è stata scelta dopo ben 200 provini andati male e che inizialmente era stata prevista un’età più bassa per Ciri.