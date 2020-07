The Witcher, Freya Allan riprende l'addestramento a cavallo in vista della stagione 2

L'attrice britannica Freya Allan interpreta la principessa Ciri nella serie tv Netflix The Witcher, tratta dalla saga letteraria scritta dall'autore polacco Andrzej Sapkowki. In un'immagine pubblicata sui social si vede Allan in sella ad un cavallo, impegnata nell'addestramento in vista delle riprese della seconda stagione.

The Witcher è ambienta in un mondo popolato da elfi, nani e altre creature magiche. La civiltà è costretta a convivere con i mostri che li minacciano costantemente. Per fronteggiare questo pericolo sono stati creati dei guerrieri mutanti chiamati witcher. Tra di loro vi è Geralt di Rivia, un mutante che li uccide in cambio di denaro. Tra i rifugiati nella lotta tra mostri e civiltà vi è anche la principessa Ciri, che ha proprio Geralt nel destino. Nel corso delle sue avventure Geralt incontrerà anche la maga Yennefer e il bardo Jaskier.



Nel cast della serie il protagonista è Henry Cavill, inizialmente osteggiato dai fan ma in seguito sembrano essersi ricreduti, considerando il successo che lo show ha ottenuto su Netflix.

Ora gli spettatori attendono la seconda stagione, con nuove avventure da vivere sul piccolo schermo. Su Everyeye trovate la recensione della prima stagione di The Witcher e un approfondimento con le ipotesi e le anticipazioni sulla seconda stagione dello show con Henry Cavill.

Cavill prima del ruolo di Geralt di Rivia era principalmente noto per il ruolo di Superman/Clark Kent nella serie di film del DC Universe.