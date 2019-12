The Witcher e Game of Thrones: così simili, così diversi

Lauren Hissrich aveva già commentato i paragoni tra The Witcher e Game of Thrones prima che il suo show debuttasse su Netflix. Adesso, la showrunner della serie spiega in cosa The Witcher si distacca maggiormente dall'epic fantasy di HBO.

The Witcher ha fatto quest'oggi il suo debutto su Netflix, e pubblico e critica hanno già avuto modo di commentarne la qualità (vedi: il punteggio di The Witcher su Rotten Tomatoes e le prime reazioni dei fan per la serie Netflix The Witcher). Molti, però, nel commentare lo show hanno tirato in ballo un altro titolo fantasy (se non IL titolo fantasy) popolare negli ultimi anni: Game of Thrones.

Il paragone potrebbe anche starci, data la somiglianza nel genere e per quanto riguarda alcuni elementi, ma Lauren Hissrich, showrunner di The Witcher, ci tiene a sottolineare soprattutto le differenze tra i due.

"L'aspetto più comedy è quello che separa The Witcher da molti altri fantasy come Game of Thrones. La ragione, molto organica, deriva dalla provenienza di Andrzej Sapkowski [l'autore dei libri]. È Polacco, e mi ha raccontato come era vivere in Polonia in un tempo in cui il paese era costantemente sotto il controllo di altre nazioni. Ci sono stati vari tumulti politici, sono morte molte persone, ma dovevi comunque alzarti dal letto ogni giorno e continuare con la tua vita" racconta la Hissrich "E [Andrzej] mi ha detto 'Come fanno le persone ad affrontare le tragedie? Ridono'. Portare questo aspetto in uno show fantasy è un qualcosa di innovativo, e non lo vedi troppo in giro. Era davvero importante mantenerlo, e spero che i fan lo apprezzino".

Come altri High Fantasy televisivi, poi, anche The Witcher ha la sua buona dose di scene d'azione particolarmente violente o di nudo; anche se, elabora la Hissrich, sono inserite solo dove servono per davvero: "Sono utili per la storia? Personalmente, trovo davvero fastidioso quando la violenza è messa lì gratuitamente, solo per scioccare lo spettatore, o se è in corso una conversazione, e possiamo vedere delle persone nude sullo sfondo, senza un reale motivo. Devo capire perché sono nude, e cosa questo ci dice dei personaggi. E spero che in ogni situazione del genere la gente si possa fare queste domande e trovare una risposta soddisfacente".

Hissrich, che ha lavorato anche ad altre serie tratte da materiale cartaceo, come Daredevil e The Defenders, ama i progetti di questo tipo: "È così entusiasmante avere del materiale cartaceo come fondamenta per il nostro show. Adoro adattare storie, gli ultimi tre progetti a cui ho lavorato sono stati degli adattamenti, e per me è davvero elettrizzante prendere un materiale così amato e dalla fanbase così appassionata e portarlo in vita su un altro mezzo".

Ma, al contrario di Benioff e Weiss, gli showrunner di Game of Thrones, Lauren predilige lo scambio di opinioni con i fan sui social, anche se ammette di aver tratto qualche lezione da tutto ciò che accaduto con la serie HBO, in particolare con l'ultima stagione: "Volevo avere un dialogo con i fan. Mi sono iscritta a Twitter molto tempo fa, e ho annunciato fin da subito chi fossi, cosa stessi facendo, e ho avuto ogni genere di reazioni, positive e negative, ma sono rimasta. Quello che vorrei far sapere alle persone è che amo questo franchise. Ciò non significa che farò ogni cosa che vorrebero i fan, o farla nel modo in cui loro credono che vada fatta, ma finché saranno consapevoli che sto cercando di onorare la stessa cosa che amano anche loro, perché anche io la amo, potrò dire a me stessa che andrà tutto bene".

E voi, avete già visto The Witcher? Che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.