The Witcher, Game of Thrones e Star Trek nel calendario del Comic-Con 2019

Il Comic-Con ha svelato la lineup di serie televisive che parteciperà alla cinquantesima edizione dell'evento di San Diego: tra grandi ritorni come Game of Thrones e primi sguardi a show attesissimi come The Witcher e Star Trek: Picard.

Ed è proprio con Star Trek che si aprirà la Sala H del Comic-Con: dopo un approfondimento sul fenomeno culturale del celebre franchise di fantascienza, CBS mostrerà qualche anticipazione della terza stagione di Star Trek: Discovery e, soprattutto, un primo sguardo all'attesa Star: Trek Picard con Sir. Patrick Stewart e alla serie animata Star: Trek: Lower Decks.

Come abbiamo già accennato, HBO tornerà sul palco del Comic-Con per celebrare la fine di Game of Thrones insieme ai fan. Il 19 luglio, infatti, i creatori David Benioff e D.B. Weiss saranno presente nella Sala H insieme ai membri del cast Jacob Anderson (Grey Worm), John Bradley (Samwell Tarly), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Nathalie Emmanuel (Missandei of Naath), Iain Glen (Ser Jorah Mormont), Conleth Hill (Varys), Maisie Williams (Arya Stark) e Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) e il regista Miguel Sapochnik ("La battaglia dei bastardi", "La lunga notte"). HBO porterà al Comic-Con anche Westworld e His Dark Materials.

Tra le tante anteprime che saranno presenti all'evento, che ricordiamo si terrà dal 17 al 21 luglio, segnaliamo anche l'attesa serie targata Netflix su The Witcher che vedrà Henry Cavill nei panni di Gerald di Rivia, Dark Crystal Age of Resistance, l'adattamento televisivo di Snowpiercer, il revival di Veronica Mars, lo show Amazon The Boys e le immancabili The Walking Dead e Fear the Walking Dead.

In occasione dell'80° anniversario di Batman, inoltre, i fan potranno assistere alle premiere della serie su Catwoman con Ruby Rose e Pennyworth, prequel che seguirà le origini del leggendario maggiordomo Alfred. Qui potete trovare il calendario integrale del Comic-Con.