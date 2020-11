The Witcher: Geralt odia il Natale nello spassoso video pubblicato da Netflix

Che cosa hanno in comune il Grinch e Geralt di Rivia? Beh, un po' di tutto a giudicare dal divertente video condiviso da Netflix e dallo stesso Henry Cavill per celebrare il periodo natalizio.

"Non puoi sottrarti al tuo destino soltanto perché ne sei terrorizzato. Sta arrivando, Geralt". Esatto, lo scontroso protagonista della serie deve affrontare l'arrivo di un male ineluttabile... il Natale. Ci dispiace, Caccia Selvaggia, ma l'avversario da temere stavolta è un altro.

Grazie ad opportune modifiche, le scene della prima stagione accolgono ora cappellini da elfo, decorazioni luminose e regali a non finire, di fronte ai quali il personaggio interpretato da Henry Cavill non può che grugnire con disapprovazione. Nonostante le esortazioni del povero Ranuncolo, che riceve un bel pugno in faccia, a Geralt interessa solo una cosa: uccidere mostri, magari dopo aver bevuto una delle note pozioni dei Witcher.

Il tutto si risolve in teste mozzate e nemici trafitti dai colpi di spada o incendiati dalla distruttiva magia di Yennefer. Cosa ne pensate? Siete felici del Natale oppure avete lo stesso approccio aggressivo dimostrato da Geralt?

In attesa della seconda stagione su Netflix, vi rimandiamo alla guida per i romanzi di The Witcher: potrebbero costituire un regalo perfetto da mettere sotto l'albero, anche per chi non ama particolarmente le festività.