The Witcher, Geralt preferisce un cane a Roach in vista del Superbowl

Il Superbowl coinvolge proprio tutti, anche chi è solitamente impegnato ad uccidere mostri o a scendere a patti con streghe dal carattere non proprio facile: ce lo dimostra il post del protagonista di The Witcher Henry Cavill per l'evento più atteso dell'anno.

Cavill, storico tifoso dei Kansas City Chiefs e della nazionale inglese, è infatti comprensibilmente andato su di giri per la concomitanza tra il Superbowl e il match tra Inghilterra e Francia, ed ha esternato il suo stato d'animo con un post che non è certamente passato inosservato.

"Oggi è il giorno dei giorni, amici miei, non accade spesso di vedere la mia squadra (nessun'altra se non i Kansas City Chiefs) giocare al Superbowl E la mia Nazionale di Rugby d'Inghilterra giocare contro la nostra storica rivale, la Francia, nel 6 Nazioni. In. Un solo. Giorno! Siccome è un giorno importante ho deciso di tirare fuori i pezzi da novanta, un semplice selfie non sarebbe stato sufficiente" ha scritto Cavill come didascalia ad una foto che vede il suo Geralt cavalcare un enorme cane in luogo della sua fida Rutilia.

Esaltazione di Cavill a parte, continua l'inarrestabile successo dello show: la colonna sonora di The Witcher è in Top 10 in più di un Paese; l'attore è anche tornato a parlare della scena della vasca di The Witcher, ricreata non proprio alla perfezione nella serie Netflix.