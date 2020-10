The Witcher: Geralt sfoggia una nuova armatura nella stagione 2! Le foto di Henry Cavill

Sembra proprio che i costumisti di The Witcher si siano superati in vista della seconda stagione: dopo le immagini del nuovo abito di Ciri, Henry Cavill in persona ha condiviso le immagini ufficiali del suo Geralt di Rivia, con indosso una nuova armatura nera.

"'Potrebbe succedere' disse l'uomo con i capelli bianchi, 'che i loro compagni chiedano cosa sia accaduto a questi uomini malvagi. Digli che il Lupo li ha morsi. Il Lupo Bianco. E aggiungi che dovrebbero continuare a guardarsi le spalle. Un giorno si guarderanno dietro e vedranno il Lupo'", scrive Cavill, citando Andrzej Sapkowski e includendo l'hashtag #Witcher2.

Nelle due immagini possiamo ammirare quello che sarà il nuovo look dello strigo, molto più dark rispetto alla prima stagione. Le tonalità scure e le rifiniture argentate non fanno che mettere in risalto l'anima oscura del witcher, pronto a sfoderare la sua lama. Che ci sia lo zampino di un qualche fabbro di Novigrad? Di sicuro un'armatura del genere offre molti punti difesa e i giocatori dei videogiochi farebbero carte false per acquistarla!

Intanto le riprese sul set di The Witcher procedono, anche se la produzione ha dovuto sostituire un witcher in corso d'opera. Cosa ne pensate? Geralt vi sembra pronto per le nuove avventure? La pubblicazione delle immagini potrebbe preannunciare novità per quanto riguarda l'uscita della serie Netflix, per il momento prevista in un generico 2021.