The Witcher, nuova gioia per Lauren S. Hissrich: firmato un pluriennale con Netflix

La creatrice di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, ha firmato un contratto con Netflix che la lega al colosso per diversi anni. L'accordo prevede che la Schmidt Hissrich scriva e produca nuovi progetti, principalmente serie TV, per la piattaforma.

Un vero colpo per il colosso dello streaming, che si assicura una collaborazione con una produttrice e sceneggiatrice di grande talento. "Lauren è un talento formidabile con una forte visione creativa e diverse competenze che porta in ogni progetto che tocca," ha commentato Bela Bajaria, capo di Global TV, Netflix. "Il lavoro di Lauren su The Witcher l'ha saldamente affermata sia come creatrice che come showrunner di spicco, e siamo entusiasti di continuare a lavorare con lei su progetti futuri."

Parliamo di una professionista con grande esperienza, che su Netflix ha già lavorato in passato come co-produttrice esecutiva in show di successo come Defenders e Daredevil. Ma non è finita qui, perché Lauren Schmidt Hissrich ha lavorato anche su Parenthood per la NBC e su Private Practice della Touchstone/ABC. Una carriera molto ricca la sua, destinata a crescere ancora.

La Schmidt Hissrich ovviamente continuerà a lavorare su The Witcher di cui è in arrivo una stagione 2, e nella quale veste i panni di showrunner. In aggiunta sarà anche produttore esecutivo dei due nuovi prequel in arrivo, The Witcher: Blood Origin e The Witcher: Nightmare of the Wolf.

"Sono così entusiasta di aver trovato la mia casa in Netflix e non vedo l'ora di continuare quella che è stata una partnership creativa incredibilmente appagante", ha affermato Schmidt Hissrich. "Anche se il mio cuore appartiene al franchise di The Witcher, non vedo l'ora di approfondire altri progetti entusiasmanti per il grande pubblico di Netflix negli anni a venire."

E anche il pubblico della celebre piattaforma può dirsi entusiasta per ciò che la showrunner della serie potrà portare sulla piattaforma. Nel frattempo, giunge la notizia che la Schmidt Hissrich sarebbe già al lavoro su una terza stagione di The Witcher, e questo non può che far sorridere i fan, che attendono ancora l'esordio della seconda.