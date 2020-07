The Witcher: grandi cambiamenti per Ciri nella Stagione 2

Continuano le interviste alla showrunner di The Witcher: questa volta la showrunner ha voluto parlare del ruolo che avrà Ciri nel corso della seconda stagione dell'attesa serie TV prodotta da Netflix e ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski.

Lauren S. Hissirch ha risposto alle domande dei giornalisti di TVGuide, parlando in particolare del personaggio interpretato da Freya Allan, che avrà un ruolo ancora più importante rispetto alla prima stagione dello show di successo: "Sono molto felice. Quando adatti un libro e hai solo otto puntate di un'ora sei costretta a tagliare delle parti, avevamo girato molte scene con Ciri ma ne abbiamo dovute elimanare molte. Quando vedo la prima stagione penso subito al fatto che Ciri non è presente come vorrei. Nella seconda stagione conosceremo meglio il suo personaggio. Una volta che inizierà il suo addestramento crescerà molto e sarà simile alla Ciri conosciuta nei libri e nel videogioco. Ma non sarà un cambiamento immediato".

La showrunner spiega poi alcuni retroscena riguardo al casting, rivelando che Freya era stata scelta per una parte molto diversa e solo successivamente aveva deciso di considerare lei per la parte di Ciri. In attesa di ulteriori informazioni sulla data di uscita della seconda stagione, vi lasciamo con questa intervista al protagonista di The Witcher.