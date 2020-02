The Witcher, tutti i grugniti di Geralt sono stati improvvisati da Henry Cavill

Dopo parlato dell'iconica href="https://serial.everyeye.it/notizie/the-witcher-perche-scena-vasca-non-ricreata-perfezione-425170.html">scena della vasca da bagno, Henry Cavill ha svelato un retroscena su un'altra componente della prima stagione di The Witcher che ha fatto il giro del web: i grugniti di Geralt.

Le particolari reazioni del personaggio sono state addirittura raccolte in una compilation dei grugniti di Geralt, filmato che è diventato subito virale su Reddit ricevendo oltre 400 commenti in poche ore, e grazie a delle nuove dichiarazioni di Cavill ora sappiamo che sono tutti farina del suo sacco.

"In realtà, mi sembra che non non ci fosse alcun grugnito nello script" ha spiegato l'attore durante una recente intervista alla BBC Radio 1. "Tutti i grugniti che avete sentito, o li ho aggiunti io oppure dovevo rimanere in silenzio e ho scelto invece di grugnire. Spesso dipendeva dagli altri attori, 'Penso che ora non dirà niente' Perciò penso che i grugniti siano stati una sorpresa per chiunque stesse assistendo alla scena."

The Witcher, la cui prima stagione è attualmente disponibile su Netflix, è già stata rinnovata per una seconda stagione (ancora prima del suo debutto) la cui uscita è prevista per il 2021. Proprio in questi giorni, sono emerse le prime novità sui registi che lavoreranno a The Witcher 2.