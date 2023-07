The Witcher, quanto guadagnano al momento gli attori della serie?

In quanto serie di punta della piattaforma, The Witcher ha ovviamente sin dal primo momento goduto di un esborso notevole da parte di Netflix, che sullo show con Henry Cavill ha sempre puntato moltissimo anche dal punto di vista economico: ma a tal proposito, quanto guadagnano esattamente gli attori protagonisti della serie?

Cerchiamo di fare il punto mentre sale l'hype per l'attesissimo season finale della terza stagione di The Witcher: a dirla tutta non abbiamo a disposizione dati particolarmente concreti per attori che non siano Henry Cavill, i cui stipendi quindi restano argomento di supposizione (pur sapendo che, stando a quanto leggiamo, il chachet delle star di The Witcher andrebbe da un minimo di 150.000 dollari a episodio a un massimo di 750.000).

Alla fascia più alta appartiene presumibilmente Henry Cavill, il cui compenso per episodio ammontava, ai tempi della prima stagione, a circa mezzo milione di dollari: comprensibile, dunque, che con l'andare avanti dello show Netflix abbia riveduto l'accordo al rialzo. Sembra lecito, a questo punto, pensare che si aggiri intorno al mezzo milione a testa il budget destinato per ogni episodio ad Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey, senza dubbio gli attori più rappresentativi della serie dopo Cavill, con quest'ultimo che porta però con sé un traino di fan decisamente più alto rispetto a quello dei suoi colleghi. Cosa ne dite? Vi sembrano cifre adeguate? Fatecelo sapere nei commenti!