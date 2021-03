The Witcher, quanto guadagnano gli attori della serie? I loro cachet

La serie The Witcher di Netflix era tra le più attese quando la prima stagione è stata rilasciata nel 2019, andando ad ampliare un mondo composto dai romanzi di Andrzej Sapkowski e dai videogiochi. Lo spettacolo ha ottenuto un immenso successo anche grazie alla convincente interpretazione di Geralt di Rivia da parte di Henry Cavill.

Netflix non ha mai diffuso ufficialmente notizie sugli stipendi delle loro stelle nelle principali serie prodotte, ma secondo alcune voci di corridoio, il compenso di Henry Cavill si aggira intorno ai 400.000 dollari per episodio nella prima stagione. Considerato che sono stati realizzati otto episodi, l’attore ha guadagnato 3,2 milioni di dollari solo con la prima stagione essendo la punta di diamante dello show.

Secondo The Observer, il cast di Stranger Things è stato pagato circa $ 30.000 per episodio per le prime due stagioni prima di ricevere un sostanziale aumento di stipendio dopo che la serie è diventata un successo globale.

Non sono state condivise informazioni sui cachet degli attori di The Witcher ma è probabile che i protagonisti – escluso Cavill – abbiano ricevuto la stessa cifra considerando, di alcuni, la loro più breve carriera ed essendo star meno conosciute, proprio come lo era il cast di Stranger Things all'epoca.

Per il cast della serie creata da Matt e Ross Duffer, l'aumento di stipendio li ha visti salire da $ 30.000 per episodio a $ 250.000 per episodio per la terza stagione, qualcosa che il cast di The Witcher potrebbe potenzialmente aspettarsi se la serie dovesse continuare oltre la seconda stagione.

Il patrimonio di Anya Chalotra, interprete di Yennefer di Vengerberg, è stato stimato tra i $ 300.000 e $ 500.000.

Tra i più ricchi con un patrimonio di $ 5 Milioni ci sono Anna Shaffer e Lars Mikkelsen. Scalando il podio troviamo Eamon Farren, interprete di Cahir con un patrimonio di $ 8 Milioni, al secondo posto Adam Levy, Mousesack nella serie, con i suoi $ 10 Milioni e al primo posto Cavill con un patrimonio stimato di $ 25 Milioni e dato il successo della serie, questi patrimoni sono destinati a crescere.



