The Witcher: ecco quanto ha guadagnato Henry Cavill, il protagonista della serie Netflix

The Witcher, la serie originale di Netflix, ha dimostrato di essere un enorme successo per il servizio di streaming e la star Henry Cavill, a quanto pare, è stata pagata abbastanza bene per interpretare il protagonista, ovvero Geralt di Rivia.

Secondo un rapporto di Variety, Cavill è stato pagato 400.000 dollari a episodio. Dal rapporto, non è chiaro se quel numero sia lo stesso per entrambe le stagioni dello show, o se tale cifra si basi esclusivamente sulla prossima stagione di The Witcher. Il rapporto di Variety include anche una serie di altri stipendi per le star della TV, tra cui i 600.000 dollari per episodio di Pedro Pascal per The Last of Us della HBO.

In ogni caso la prima stagione di The Witcher è stata pubblicata su Netflix a dicembre 2019 e l'interpretazione di Cavill di Geralt ha avuto un ruolo indiscutibile nel successo dello show, offrendo una versione del personaggio fedele ai libri e ai giochi che hanno ispirato la serie. La seconda stagione debutterà quasi esattamente due anni dopo la prima, dopo un processo di produzione molto difficile.

Infatti le riprese della serie si sono rivelate piuttosto difficili a causa di una serie di fattori, dalla pandemia di Covid-19 a un infortunio subito da Cavill durante le riprese. La produzione della seconda stagione si è conclusa solo all'inizio di quest'anno e lo spettacolo è attualmente in fase di post-produzione. Sebbene Netflix abbia chiaramente avuto molta fiducia nella proprietà fin dall'inizio, il successo della prima stagione di The Witcher si è comunque rivelato una grande sorpresa.

Dopo l'uscita della prima stagione, l'interesse per i libri originali di Andrzej Sapkowski e per i giochi di CD Projekt Red ha visto un aumento significativo. Da allora Netflix ha annunciato diversi progetti aggiuntivi di Witcher, anche se questi spin-off non includeranno Cavill. Resta da vedere se questi progetti troveranno o meno successo senza la star, ma i fan possono ancora vederlo nella seconda stagione di The Witcher quando debutterà il 17 dicembre.

Intanto, The Witcher è stata candidata ai Saturn Awards ed ecco il trailer ufficiale della seconda stagione dello show.