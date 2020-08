The Witcher, guardate le bellissime nuove edizioni dei libri della Saga di Geralt

Se volete conoscere a trecentosessanta gradi il mondo di The Witcher il punto di partenza è La Saga dello strigo di Andrzej Sapkowski, ora completamente disponibile in una nuova edizione.

Come spesso avviene, le serie letterarie fantasy vengono costantemente aggiornate con nuove versioni, comprendenti traduzioni perfezionate e copertine inedite. In Italia è Casa Editrice Nord a curare le varie edizioni e nel 2020 tutta la saga ha ricevuto un ulteriore adattamento.

Come potete vedere nelle immagini in basso, per le copertine si è pensato di concentrarsi su degli oggetti significativi legati a ciascun romanzo, dal classico medaglione magico di Geralt alle armi come spade, asce e pugnali. Su ognuna di esse compare l'indicazione "romanzo", tranne che per La spada del destino e Il guardiano degli innocenti, essendo entrambe raccolte di racconti brevi. Vi riportiamo di seguito l'ordine di pubblicazione originale:

Il guardiano degli innocenti

La spada del destino

Il sangue degli elfi

Il tempo della guerra

Il battesimo del fuoco

La torre della rondine

La signora del lago

La stagione delle tempeste

Nel link alla fonte potete dare uno sguardo anche alla prima edizione. In quel caso le copertine raffiguravano i personaggi di The Witcher e si basavano soprattutto su Geralt, rappresentato in varie versioni. Fermo restando che un libro non si giudica dalla copertina, potremmo continuare sulla via dei proverbi dicendo che anche l'occhio vuole la sua parte. Quale edizione preferite? Diteci la vostra nei commenti!

Per quanto riguarda il lato televisivo Netflix ha pubblicato un interessante making of di The Witcher, mentre Henry Cavill è tornato ad essere Geralt per le riprese della seconda stagione.