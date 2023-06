The Witcher, la guerra è imminente nel trailer della terza stagione!

L'attesa sta per terminare: ancora pochi giorni e avrà inizio il doloroso addio al Geralt Di Rivia di Henry Cavill, che in questa terza stagione di The Witcher si concederà un'ultima danza a suon di mostri e nemici passati a fil di spada, come anticipatoci dall'attesissimo trailer ufficiale rilasciato pochi minuti fa.

Poco dopo i poster ufficiali della terza stagione di The Witcher, infatti, Netflix ha finalmente deciso di concederci uno sguardo più approfondito a ciò che vedremo in quest'ultima stagione prima dell'avvicendamento tra Cavill e Liam Hemsworth: inutile dire che i toni vanno facendosi prevedibilmente sempre più cupi.

La guerra è ormai imminente e la Caccia Selvaggia galoppa per le strade del Continente: il pericolo riguarda ovviamente soprattutto Ciri, che come ci ricorda Yennefer è letteralmente il centro di tutto gli eventi che stanno sconvolgendo il mondo in cui i nostri eroi muovono i loro passi. Una versione più drammatica che mai di Burn the Witch dei Radiohead ci accompagna quindi verso la fine di questo trailer che, dopo vari spargimenti di sangue umano e non, ci svela anche le date d'uscita delle due parti di questa terza stagione, rispettivamente 29 giugno e 27 luglio.

E voi, che aspettative avete? Vi state abituando all'idea dell'addio di Henry Cavill o preferite non commentare come la casting director di The Witcher? Fatecelo sapere nei commenti, e preparatevi: il 29 giugno è più vicino che mai!