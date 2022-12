The Witcher, Henry Cavill accusato: 'Voleva il controllo, sul set era un gamer tossico'

L addio di Henry Cavill a The Witcher di Netflix in queste ore è tornato al centro dell'attenzione mediatica, dopo che durante la messa in onda del podcast 'Deux U' di Deux Moi sarebbero emerse nuove informazioni sui motivi che hanno causato la rottura.

Il podcaster ha infatti affermato di aver ricevuto una trascrizione in cui si afferma che, contrariamente alla narrazione emersa finora, Henry Cavill è stato licenziato dalla quarta stagione di The Witcher e che il suo allontanamento non è stato affatto 'consensuale'. Il rapporto sostiene che l'attore si sia scontrato principalmente con la showrunner della serie, Lauren Hissrich, con la trascrizione che riporterebbe che "lavorare con lui era impossibile".

"Ignorava sempre la volontà della showrunner, dei registi e delle registe, gli rendeva impossibile il loro lavoro. Ogni capo dipartimento della produzione si lamentava di lui. Faceva sempre dei commenti: non legati alla sfera sessuale, ma comunque irrispettosi. Il suo era un comportamento tossico, profondamente dipendente dai videogiochi e ossessivo. Era come lavorare con un tossicodipendente, usava il linguaggio dei videogiochi per denigrare gli altri."

Chiaramente ci limitiamo a riportare queste indiscrezioni, senza necessariamente considerarle una verità incontrovertibile: la stessa showrunner Lauren Hissrich ha recentemente parlato dell addio di Henry Cavill, e sebbene abbia cercato di glissare dichiarando che 'ha un sacco di cose da dire, ma non entrerà mai nel dettaglio', i rapporti con Henry Cavill sono stati interrotti su un rapporto di 'reciproco rispetto'.

La verità verrà mai a galla? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.