The Witcher, Henry Cavill aggiorna sulle sue condizioni dalla quarantena auto-imposta

Come praticamente tutte le produzioni televisive e cinematografiche al tempo del Coronavirus, anche quella della stagione 2 di The Witcher, fantasy del servizio di streaming Netflix, è stata temporaneamente interrotta per evitare la diffusione del contagio.

Ciò significa che la troupe e i membri del cast sono in quarantena come chiunque altro, e la star Henry Cavill, che interpreta il protagonista Geralt di Rivia nello show, è comparsa sulla sua pagina ufficiale di Instagram per offrire un aggiornamento su ciò che ha fatto durante l'auto-isolamento.

A giudicare dall'immagine che potete guardare in calce all'articolo, Cavill si sta godendo le sue giornate con del pane fatto in casa, quella che lui definisce la sua "pagnotta da isolamento". Insomma, con le riprese ferme anche lui si sta concedendo uno strappo alla regola aumentando il consumo di carboidrati: del resto, pare che possa permetterselo.

Per quanto riguarda la produzione nella seconda stagione, Netflix ha confermato che le riprese sono state bloccate dopo che il test per il neo-arrivato Kristofer Hivju è risultato positivo per il Covid-19: l'ex star de Il Trono di Spade era stato assunto per interpretare il ruolo di Nivellen pochi giorni prima dell'inizio della pandemia.

Quali sono le vostre aspettative per i nuovi episodi del fantasy di Netflix? La prima stagione vi era piaciuta? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.