The Witcher: per Henry Cavill chi non ha letto i libri sarà più coinvolto dalla serie

Se una parte del pubblico si sta chiedendo se alla visione di The Witcher su Netflix alcune cose potrebbero sfuggire qualora non si fossero letti i romanzi da cui è tratta, ci pensa il protagonista Henry Cavill a dare una risposta soddisfacente.

Come già Il Signore degli Anelli e Game of Thrones, entrambe tratte da una serie di romanzi molto corposi, anche The Witcher proviene dal mondo del fantasy letterario (a cui poi ha fatto seguito anche una serie videoludica importante). Quindi è lecito che il pubblico che non abbia mai letto un libro o giocato a un videogame della serie, lo show di Netflix possa risultare altrettanto soddisfacente di chi invece è già a conoscenza di ogni risvolto e non essere in questo modo vittima di una leggera confusione.

"Nel primo libro c'è questa raccolta di racconti brevi su Geralt che in origine era stati concepiti come racconti separati e che poi furono messi insieme, mentre vediamo Yennefer per la prima volta proprio alla fine del primo libro. In questo caso Lauren ha fatto un incredibile lavoro e così Anya nel portare in vita Yennefer prima che la incontrassimo nel libro. Penso che per la gente che non ha letto i libri sarà molto più facile entrare nella storia perché assisteranno alle storyline di Yennefer e Ciri, che sono interpretati alla grande, fin dall'inizio. Mentre la storia di Geralt cuoce a fuoco lento. Se avete letto i libri, sì avrete il privilegio di sapere in anticipo il perché, il cosa e il come. Ma con questa versione della storia sarà una lenta scoperta e il pubblico conoscerà Geralt passo dopo passo, sempre di più nel corso della prima stagione e poi nelle stagioni future", ha dichiarato Henry Cavill nel corso di un'intervista concessa a Yahoo! Entertainment.

Proprio per chi non avesse mai letto i romanzi fantasy di Sapkowski, o non ha mai giocato alla trilogia di videogiochi prodotti da CD Project, sveliamo la trama e l'ambientazione dello show: ci troviamo nel Continente, mondo fantasy abitato da mostri, elfi, umani e nani, qui numerosi regni in lotta faranno da sfondo alla storia di Geralt di Rivia, personaggio interpretato da Henry Cavill, un cacciatore di mostri che dovrà fare i conti con l'ostilità delle persone, che non vedono di buon occhio gli uomini che come lui hanno subito i processi magici che hanno modificato il suo corpo per renderlo più adatto ad affrontare ghoul, ragni giganti ed altri esseri.

