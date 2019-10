The Witcher: Henry Cavill ha divorato i libri e i videogame della saga

C'è molta curiosità intorno alla serie TV di The Witcher, che dovrebbe debuttare su Netflix entro la fine dell'anno. In molti all'inizio sembravano dubbiosi sulla scelta di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, ma piano piano l'attore ha conquistato gli scettici, e ora la sua performance è una delle più attese dai fan.

Ad alimentare la voglia dei fan sono state poi alcune recenti dichiarazioni dello stesso Cavill, che ha ammesso di essere un grandissimo fan dei libri e dei videogame della saga nata dalla mente di Andrzej Sapkowski:

"Ho scoperto i giochi, poi ho scoperto i libri, e l'universo di The Witcher è diventato subito importante per me. Ho pensato spesso di interpretare Geralt, e quando se n'è presentata l'opportunità non me la sono lasciata sfuggire. Non ho dovuto nemmeno prepararmi più di tanto per il ruolo, perché respiro e vivo questo universo tutti i giorni. Ho avuto già diverse opportunità di pensare a questo personaggio mentre stavo giocando ai videogiochi".

Proprio parlando dei videogiochi, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha detto di non aver preso spunto da loro, quanto piuttosto dai libri: "I libri di Sapkowski rimarranno per sempre, così come i videogiochi. Per cui questa sarà la terza versione di questa storia. L'obiettivo per me era quello di ricreare l'anima dei libri e dei personaggi di cui mi sono innamorata, mettendoli nello stesso tempo in una nuova struttura coerente, in una nuova storia che abbia senso".

Che ne pensate delle parole dell'attore e della showrunner? Cosa vi aspettate dalla serie TV di The Witcher?

Nel frattempo vi ricordiamo che il nuovo trailer di The Witcher sarà presentato a Lucca durante l'imminente edizione di Lucca Comics and Games.