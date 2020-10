The Witcher, Henry Cavill su Instagram: allenamenti nel 'terzo posto preferito al mondo'

Poche ore fa Henry Cavill, superstar della serie The Witcher, ha pubblicato una nuova immagine sul suo profilo Instagram tramite la quale ha mostrato i suoi allenamenti giornalieri e anche il suo 'terzo posto preferito al mondo'.

La foto, che come al solito trovate in calce all'articolo, mostra Cavill in una strada della campagna inglese. La star ha scritto:

"L'allenamento di Witcher si concentra su tre aspetti principali: velocità, potenza esplosiva e forma fisica. Che può far male! Non ho avuto l'opportunità di correre per miglia in salita dai tempi di Gibilterra, molti anni fa! Ma non c'è posto migliore per riprendere quel ritmo del Lake District qui a casa, nel Regno Unito. Questo posto è appena entrato nei miei 3 posti preferiti al mondo! Lo adoro assolutamente."

Ricordiamo che Netflix ha diramato i primi dettagli di The Witcher 2, che riprenderà dopo il finale della prima stagione e la battaglia di Sodden. In questo contesto, Geralt crede che Yennefer sia morta nell'epica battaglia e deciderà di portare Ciri a Kaer Morhen, il luogo dove è stato cresciuto da ragazzo da Vesemir e dagli altri Witcher della Scuola del Lupo.

Il cast include, oltre ad Henry Cavill (Geralt di Rivia), anche Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla) , Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) e Anna Shaffer nei panni di Triss.

Per altri approfondimenti ecco la nuova armatura di Geralt.