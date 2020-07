The Witcher, Henry Cavill: 'Interpretare Geralt ha avuto delle conseguenze sul mio cane'

Parlando con Variety per un'intervista promozionale, la star Henry Cavill ha rivelato alcuni retroscena su The Witcher, celebre serie fantasy prodotta e distribuita da Netflix che presto tornerà con una seconda stagione.

"Onestamente non è stato poi così male" ha spiegato l'attore quando gli è stato chiesto di parlare del costume di Geralt, formato da una pesante corazza e da una lunga parrucca. "Il mio parrucchiere Jackie Rathore è assolutamente fantastico. Ha creato tre parrucche, ma il procedimento è stato lungo perché dopo molti camera test l'aspetto del personaggio si è evoluto durante la prima stagione. Anche con i pantaloni è stata dura, perché erano in pelle e più li utilizzavi più si allentavano, e alla fine non avevano l'aspetto che avrebbero dovuto avere. Posso dire che il costume si è evoluto, la parrucca si è evoluta, il trucco si è evoluto."

Cavill ha aggiunto:

"Con capelli, trucco e costume addosso è cambiato anche il mio linguaggio del corpo. Mi muovevo diversamente, parlavo in modo diverso, l'intonazione era cambiata. Persino l'interazione con il mio cane è cambiata! Mi riconosceva ancora al 100%, ma ero io che lo trattavo diversamente".

Cosa ne pensate della sua prova nei panni di Geralt di Rivia?