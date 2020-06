The Witcher: Henry Cavill ispirato da Tom Cruise per la sua performance nello show fantasy

Geralt di Rivia è stato ispirato dall'agente Ethan Hunt di "Mission: Impossible", ve lo sareste mai immaginato? Difficile, se solo si pensa alle epoche e agli universi in cui vivono i due personaggi. A confessarlo è Henry Cavill, il protagonista di The Witcher, che racconta di quanto sia stato d'ispirazione Tom Cruise nei suoi film d'azione.

Come sappiamo, Geralt brandisce una grossa spada durante la totalità delle scene d'azione, e non mancano nella serie momenti in cui sono necessarie acrobazie piuttosto elaborate. Ebbene, Cavill ha confessato che la sua musa ispiratrice è stata vedere la preparazione di Tom Cruise durante uno dei film in cui recitano insieme, "Mission: Impossible - Fallout".

Vedere l'impegno e la dedizione del collega ha fatto in modo che Henry Cavill cercasse la stessa accuratezza all'interno dei suoi progetti cinematografici futuri. Nella recente intervista con Sir Patrick Stewart, Cavill ha infatti dichiarato che: "Se il pubblico guarda Geralt sullo schermo, deve credere che sono io. Se non sono io, mi sento come se avessi tradito il personaggio in qualche modo, e quindi provo a fare tutto quello che mi permetterà una produzione".

Nell'attesa di rivedere Cavill nei panni del witcher Geralt di Rivia, sappiate che le riprese per The Witcher riprenderanno ad agosto a causa dei rallentamenti causati dal lockdown, ma nel frattempo potete fare un veloce check di tutto quello che sappiamo su The Witcher 2.