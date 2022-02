The Witcher: Henry Cavill e Kim Bodnia parlano del rapporto tra Geralt e Vesemir

La seconda stagione di The Witcher ha accolto Vesemir, un personaggio molto importante nei romanzi di Andrzej Sapkowski e nei videogiochi. Si tratta infatti del mentore di Geralt, con cui ha passato molto tempo nel corso di quest'ultima season. Henry Cavill e Kim Bodnia hanno approfondito la dinamica tra i due in un'intervista.

Sono sicuramente molti i parallelismi tra Geralt e Vesemir, che si sono relazionati molto anche grazie al personaggio di Ciri, adottato proprio dal personaggio interpretato da Kim Bodnia. Si è trattato di un passo importante per Vesemir, che si è dovuto confrontare con la genitorialità e la responsabilità, elementi che secondo l'attore che lo ha interpretato erano di grande interesse per gli sceneggiatori.

Tuttavia Vesemir è in un certo senso padre dei Witcher, che lui vede un po' come figli, e di cui prenderebbe volentieri il posto. E' infatti profondamente nostalgico, e si guarda spesso indietro, mentre nel presente assiste con orrore alla caduta dei suoi "figli" per mano di diversi mostri. Ma, come ha detto anche Geralt nella serie, "Nessun Witcher è mai morto nel suo letto", dunque sembra quasi uno spettacolo da aspettarsi.

Lo stesso Kim Bodnia ci ha parlato di Vesemir in un'intervista esclusiva concessa alla redazione di Everyeye. L'attore si è detto appassionato dei videogiochi, e ha raccontato di aver fatto di tutto per non deludere i fan. E sembra che sia andata molto bene. Voi cosa ne pensate?

Intanto vi invitiamo a scoprire cosa hanno detto Henry Cavill e Kim Bodnia sul rapporto tra i loro personaggi nell'intervista che troverete in fondo all'articolo!