The Witcher, Henry Cavill: 'La scena in vasca da bagno? Ora Geralt fa solo docce'

Di The Witcher abbiamo apprezzato tante cose, dalla trama alle scene d'azione, passando per la magia, i personaggi e tanto altro ancora. Meglio non prendersi in giro, però: in tanti, nel ripensare alla prima stagione dello show Netflix, non riescono a fare a meno di pensare alla scena di Geralt e la vasca da bagno.

La famosa sequenza, presente anche nei videogiochi di CD Projekt Red (a proposito: Henry Cavill ha giocato a The Witcher 3 con una RTX 3090, alla faccia della penuria di schede grafiche sul mercato), è stata riprodotta fedelmente nel corso dei primi episodi dello show, ma stando alle parole dell'attore la cosa non si ripeterà in futuro.

"Geralt farà solo docce da ora in poi. Ha inventato la doccia per questa sola ragione" ha spiegato un divertito Henry Cavill, che poi ha precisato: "No, non ci saranno scene in vasca da bagno, ma i fan non resteranno delusi, ci sarà un sacco di carne umana da ammirare". Insomma, meglio mettersi l'anima in pace sin da questo momento: l'epoca delle vasche da bagno è finita, ma non è detto che ciò debba essere necessariamente un male!

E voi, cosa ne pensate? Avreste voluto altre scene come quella ormai divenuta iconica vista nella prima stagione? Diteci la vostra nei commenti! Freya Allan e Anya Chalotra, intanto, si sono dette orgogliose dell'evoluzione di Ciri e Yennefer.