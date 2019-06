The Witcher: Henry Cavill si mostra durante il suo allenamento per la serie Netflix

E' lo stesso Henry Cavill a mostrare per la prima volta un'immagine che lo ritrae in pieno allenamento in un momento che si presume sia prima delle riprese effettuate per The Witcher, la nuova serie Netflix in arrivo prossimamente.

L'attore è all'interno della palestro dove si sta allenando e mostra così il suo fisico scolpito e pronto per calarsi nei panni di Geralt. A margine della foto, anche la didascalia con cui Cavill fa un po' il resoconto del periodo di allenamento per la serie: "Un piccolo flashback dei miei giorni di allenamento a Budapest per The Witcher e mi sono imbattuto in questa foto. Mi piace perché dimostra come non si debbano per forza sollevare grossi pesi ogni giorno per raggiungere dei risultati. Stavo facendo tutto il possibile nel corso del mio fittissimo programma per allenarmi ogni volta che potevo. Durante questo periodo ho imparato che non è l'ammontare del peso che conta realmente, è l'allenamento. Quindi, se siete timidi nell'andare in palestra perché c'è sempre qualcuno accanto a voi che usa pesi sempre più eccessivi rispetto ai vostri, non siatelo. Fate il vostro allenamento, fate in modo che ogni esercizio sia valido. Potreste finire per avere una forma migliore di chi vi stava accanto, maschio o femmina, e che stava usando quei pesi enormi. Volevo anche esprimere la mia gratitudine per Adam alla Flex Gym. Adam ha lasciato perdere il suo programma per aiutarmi a perfezionare l'allenamento, senza dare importanza a giorno e notte, mi ha aperto la sua palestra così potevo continuare a sollevare pesi (grandi o piccoli). Grazie amico mio. Spero di rivederti presto".

The Witcher dovrebbe approdare su Netflix entro la fine del 2019 o al massimo nei primi mesi del 2020, così sarebbe lecito aspettarsi una prima immagine o un primo trailer entro la fine dell'estate. Non è la prima volta che Cavill posta qualche immagine durante il periodo di riprese sul set, era già successo con una foto insieme a Rutilia, presumibilmente. Le riprese di The Witcher intanto sono già terminate.