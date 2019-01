The Witcher: Henry Cavill mostra il fisico di Geralt sotto una bufera di neve

Henry Cavill, che interpreterà il protagonista Geralt di Rivia nella serie tv prodotta da Netflix The Witcher, ha pubblicato su Instagram una foto sulla via per il set.

Nell'immagine, scattata in Ungheria e che trovate in calce all'articolo, l'attore mostra i muscoli sotto una bufera di neve, che l'interprete di Superman affronta spavaldo con indosso solo una semplice canottiera da allenamento.

"E' una giornata nevosa qui in Ungheria e vivo sulla cima di una collina a 2km di altezza, ma è anche il giorno degli allenamenti alle gambe perciò devo affidarmi a questo splendido destriero di Audi per poter arrivare in palestra tutto d'un pezzo. Non posso lasciare che una piccola collina scivolosa mi impedisca di offrirvi il miglior adattamento live-action di The Witcher possibile."

Recentemente un nuovo report ha suggerito che Netflix sarebbe entusiasta del lavoro fatto sulla serie, e che avrebbe messo in opzione diverse stagioni per continuarla negli anni a venire.

Vi ricordiamo che, oltre ad Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, nella prima stagione di The Witcher esordiranno anche Anna Shaffer in quelli di Triss Merigold ed Eamon Farren in quelli di Cahir. Altri personaggi includono Jaskler, interpretato da Joey Batey (Knightfall), Stregobor, interpretato da Lars Mikkelsen (House of Cards), Istredd, interpretato da Royce Pierreson (Wanderlust), Sir Lazlo, interpretato da Maciej Musiat e infine Dara, interpretato da Wilson Radjou-Pujalte (Hunter Street). Senza dimenticare, naturalmente, i co-protagonisti Freya Allan, che sarà la giovane Ciri, Anya Chalotra, che interpreterà la maga Yennefer, Jodhi May, interprete della Regina Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson che sarà Eist e Adam Levy che vestirà i panni del druido Saccoditopo.

Infine, la maga Tissaia sarà interpretata da MyAnna Buring, Fringilla da Mimi Ndiweni, Sabrina da Therica Wilson-Read mentre la principessa Renfri avrà il volto di Millie Brady.

The Witcher è ispirata ai celebri romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski e arriverà su Netflix nel corso del 2019. Non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale, ed è probabile che la produzione la rivelerà insieme al primo trailer, atteso per il debutto nel corso delle prossime settimane.