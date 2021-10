The Witcher: Henry Cavill mostra il ritorno di Gerald di Rivia nel nuovo poster ufficiale

Dopo avervi proposto l'imperdibile peluche parlante di Geralt di Rivia, rivediamo il famoso strigo protagonista del nuovo poster ufficiale di The Witcher 2, condiviso sul social network Instagram nientemeno che da Henry Cavill.

Il poster, che è stato pubblicato anche sui vari canali di social media di Netflix dedicati alla popolare serie tv fantasy, raffigura Geralt nella sua nuova armatura, in piedi davanti alle rovine polverose di quella che sembra essere Kaer Morhen. Il testo recita: "Destinato a proteggere", anticipando dunque l'imminente viaggio di Geralt con la sua nuova pupilla, Ciri.

In precedenza molte delle immagini ufficiali di The Witcher che sono state rilasciate dalla piattaforma di streaming on demand erano incentrate sulla permanenza di Geralt e Ciri a Kaer Morhen, la fortezza di montagna che ospita ciò che rimane della mitologica Scuola del Lupo: Lambert, Eskel, Coën, il loro mentore Vesemir e un nuovo witcher creato appositamente per la serie, Hemrik. Altre foto e clip hanno anticipato il primo episodio della seconda stagione, che adatterà "A Grain of Truth" dal romanzo di Andrzej Sapkowski, "The Last Wish". Nel racconto originale Geralt fa visita ad una tenuta, nelle profondità delle valli dei Regni Settentrionali, dove una bestia maledetta di nome Nivellen viveva con una bruxa di nome Vereena.

Oltre ad Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, la seconda stagione di The Witcher vedrà il ritorno di Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg, Freya Allan nei panni di Ciri e Joey Batey nei panni di Jaskier. I nuovi episodi introdurranno anche molti altri personaggi, tra cui i già citati Lambert, Eskel, Coen e Vesemir, interpretati rispettivamente da Paul Bullion, Basil Eidenbenz, Yasen Atour e Kim Bodnia. La data d'uscita è fissata per il 17 dicembre.