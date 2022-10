The Witcher: Henry Cavill era nei panni di Geralt quando ha saputo di Superman

Nella corso della sua prima intervista pubblica dopo l'annuncio ufficiale del ritorno di Superman, l'attore britannico Henry Cavill ha rivelato che al momento della chiamata di Warner Bros Discovery per la scena post-credit di Black Adam si trovava a lavoro sul set di The Witcher.

La sequenza sarebbe stata girata di lì a poco, e a parte l'ingombrante armamentario di Geralt di Rivia da scrollarsi di dosso, Henry Cavill ha confessato di essersi sentito in trappola per un momento perché a causa delle riprese della terza stagione di The Witcher non aveva giorni liberi; inoltre, a complicare le cose, la Warner Bros gli aveva vietato di rivelare a Netflix il motivo per cui ci sarebbe dovuto assentare dal set.

"Un giorno arrivo sul set di The Witcher per lavorare ai nuovi episodi e ricevo una chiamata. Rispondo e sento: 'Ehi, sta succedendo, finalmente ci siamo: quando sei disposto a venire sul set?' Rimasi impietrito, non me l'aspettavo proprio: 'Qui lavoro sei giorni alla settimana, non so quando posso liberarmi'. Mi hanno proposto delle date, e ho accettato. La cosa divertente è che abbiamo dovuto ottenere l'autorizzazione dalla produzione di The Witcher, ma era una cosa top secret e quindi non potevo rivelare a Netflix il motivo della mia assenza. Ho detto qualcosa tipo: 'Ehi, c'è questa cosa molto importante che dovrò fare in questi giorni, posso andare?'. Non so se qualcuno della serie abbia iniziato a sospettare, perché stiamo parlando del periodo del Comic-Con e c'erano parecchi rumor su di me. Così sono andato ai Warner Bros. Studios nel Regno Unito, c'era un set super segreto. Tutti sussurri e mantelli, sono entrato di nascosto, ed eccolo lì: il costume di Superman".

Durante l'intervista è intervenuto anche Zack Snyder per congratularsi con Henry Cavill, definendolo il Superman migliore di sempre. I prossimi appuntamenti per i fan di Henry Cavill, lo ricordiamo, saranno entrambi su Netflix, con Enola Holmes 2 e The Witcher 3: il film uscirà il 4 novembre prossimo, mentre la serie tv è attesa per l'estate 2023.