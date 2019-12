The Witcher, Henry Cavill paragona i combattimenti di Geralt a quelli di Superman

A pochi giorni dal debutto sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, la star Henry Cavill ha discusso i combattimenti del protagonista Geralt nella serie tv The Witcher, paragonandoli a quelli di Superman.

Come forse molti di voi già sapranno, l'attore ha interpretato il supereroe DC in Man of Steel, Batman vs Superman e Justice League, e dopo aver aperto alla possibilità di un sequel di Man of Steel, adesso torna a parlare di Clark Kent tramite un parallelo con lo strigo di Rivia.

"I combattimenti in The Witcher sono molto più basati sulle armi, molto più tecnici di quelli di Superman. Adoro un bel po' i combattimenti con la spada ... La preparazione per questi combattimenti è stata molto, molto più difficile."

Eppure gli accessori aggiuntivi non sono la sola ragione per cui le sequenze di The Witcher sono state più complesse da realizzare rispetto a quelle di Superman: "Siamo dovuti essere molto puntuali, perché dato che ho girato tutti i miei stunt non potevamo concederci il lusso di sbagliare. Non potevamo affidare le scene di stunt a qualcun altro, mentre io facevo la parte recitata. È stato molto importante per me essere preciso e non sbagliare, perché è un personaggio sul quale ho lavorato molto duramente per svilupparlo al meglio ... Non volevo che qualcun altro potesse sbagliare al posto mio. Questo è il motivo per cui ho spinto così tanto per far parte di questo spettacolo ... Mi farebbe molto male vedere qualcun altro farlo al posto mio, e farlo male."

Basato sulla serie di romanzi di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix racconta la storia di Geralt of Rivia, un cacciatore di mostri solitario che viene coinvolto nell'intrigo politico riguardante una potente maga e una giovane principessa. La prima stagione arriverà venerdì 20 dicembre.

