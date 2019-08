The Witcher, Henry Cavill parla dei Witcher e delle loro emozioni

Non abbiamo ancora una data precisa per il debutto di The Witcher, la serie tv di Netflix basata sui libri di Andrzej Sapkowski, ma al Comic-Con di San Diego, Henry Cavill ha parlato dei Witcher e del suo Geralt.

Durante il panel dedicato alla serie, Cavill ha infatti approfondito la questione del mito che vorrebbe i Withcher come privi di emozioni, specificando che, seppure non sia esattamente così, è comunque utile che lo si pensi.

"Non è che i Witcher non possano prendere delle decisioni basate sulla moralità. È il mito che non provano emozioni, ma è ciò che li aiuta nel chiedere denaro per un mostro, e se non hanno emozioni, allora possono negoziare come e finché vogliono, senza che qualcuno possa utlizzare la scusa dei figli o della famiglia" spiega Cavill, e ci tiene a rimarcare che "Geralt è molto più di questo. All'apparenza è più rigido e freddo, perché è così che crede sia il mondo, ma in verità, se scavate a fondo, troverete un uomo che crede in un mondo migliore".

L'attore sarebbe un grande fan della saga, e ha raccontato di aver voluto fortemente il ruolo, che a quanto pare è sempre stato suo, secondo la showrunner Lauren Hissrich, che ha inoltre spiegato come Henry stesso abbia insistito per mantenersi più fedeli possibili ai romanzi.

The Witcher arriverà prossimamente su Netflix.