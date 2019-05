The Witcher, Henry Cavill posta una foto dopo la fine delle riprese

Le riprese di The Witcher sono finalmente giunte al termine. Dopo aver dato più di uno sguardo ad Henry Cavill nei panni di Geralt Di Rivia, nel nuovo post dell'attore lo vediamo in un momento del make-up.

Con una foto che lo ritrae durante una delle fasi della sua trasformazione nel protagonista della saga letterarie e videoludica, infatti, Henry Cavill ha voluto gioire con i suoi fan su Insagram per la fine delle riprese della serie targata Netflix.

"Le riprese della prima stagione di The Witcher sono finalmente concluse! E nonostante io qui mi stia tirando la faccia è stato un viaggio incredibile! Il cast e la crew hanno lavorato senza sosta, tutti ci hanno dato dentro e non potrei essere più orgoglioso di ognuno di noi. Parlando del mio team: Jacqui, Ailbhe e Leah sono dei consumati professionisti che hanno lavorato straordinariamente per ore per poter dar vita a The Witcher, hanno lavorato senza sosta per migliorare Geralt e farlo evolvere attraverso tutto questo. Grazie ragazze per aver reso bello questo viaggio. Tutte quelle sveglie alle tre del mattino sono valse la pena" si legge nel post dell'attore, correlato alla foto di cui abbiamo già parlato.

La fine delle riprese di The Witcher era già stata annunciata dallo showrunner della serie, mentre poco tempo fa il coreografo ufficiale aveva parlato dello stile di combattimento adottato dai personaggi.