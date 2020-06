The Witcher, Henry Cavill rende omaggio a Patrick Stewart: 'Un onore parlare con lui'

Mentre la produzione della seconda stagione di The Witcher sta per ripartire, il protagonista Henry Cavill è stato ospite nei giorni scorsi di Actors on Actors, celebre format di Variety concepito come una sorta di intervista / dialogo tra due attori. Il suo partner è stato Sir Patrick Stewart, l'iconico Jean-Luc Picard del franchise di Star Trek.

L'esperienza, a quanto pare, si è rivelata molto stimolante per l'interprete di Superman, che ha potuto così scambiare due chiacchiere con uno dei suoi miti. In un post su Instagram, Henry Cavill ha voluto omaggiare Patrick Stewart e ringraziare Variety per l'opportunità.

L'immagine, che si può vedere in calce alla news, mostra un disegno dei due attori, mentre l'emozionata didascalia recita: "Sono sempre stato un fan del lavoro di Sir Patrick Stewart da quando ho memoria. Quindi è stato un vero privilegio avere l'opportunità di parlare con lui su Variety. Non è solo un incredibile talento, ma è anche gentile, autentico e straordinariamente spiritoso. Grazie, Sir Patrick, per essere un uomo così meraviglioso e per averci regalato le tue fantastiche performance."

Nel corso di Actors on Actors, imbeccato da Stewart, Henry Cavill ha parlato anche della Snyder Cut di Justice League, dicendosi felice che Zack Snyder possa finalmente realizzare il suo sogno. Per altri approfondimenti su The Witcher, invece, ecco tutto ciò che sappiamo sulla seconda stagione.