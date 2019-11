The Witcher: Henry Cavill rivela quale aspetto preferisce del personaggio di Geralt

Dopo aver ricevuto le lodi dei produttori di The Witcher, Henry Cavill si è soffermato sulle caratteristiche del suo personaggio, Geralt di Rivia, e sull'aspetto che più lo ha colpito.

L'attore è senza dubbio entusiasta dell'opportunità di interpretare un personaggio sempre più popolare e sempre più apprezzato dai fan. Ma, anche se la serie targata Netflix si preannuncia piena di scontri epici Cavill sembra più interessato a capire come Geralt si adatti al mondo mitico intorno a lui.



Cavill ne ha parlato con Men’s Health e ha anche spiegato quanto sia stato ostinato a girare tutte le scene. In The Witcher, dunque, vedremo l'attore brandire le spade (una d'argento e una d'acciaio) in prima persona, senza l'utilizzo di controfigure.



Ma qual è l'elemento che più apprezza del suo Geralt? "È interessante quanto sia simile a noi", ha dichiarato Cavill. "Geralt ha quella caratteristica di provarci così tanto ma poi viene frainteso o non apprezzato — da persone che hanno un'opinione negativa nei suoi riguardi — anche se sta effettivamente provando a fare la cosa giusta".

Cavill sembra aver ben inquadrato la figura del Witcher, che uccide i mostri in cambio un compenso, ma allo stesso tempo viene visto egli stesso come un mostro da parte delle persone.



Ricordiamo che The Witcher debutterà su Netflix il 20 dicembre.