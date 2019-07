The Witcher: Henry Cavill rivela come ha ottenuto il ruolo di Geralt di Rivia

Dopo le dichiarazioni della showrunner Lauren S. Hissrich sugli oltre 200 attori provinati per trovare il protagonista in The Witcher, Henry Cavill ha rivelato come ha ottenuto l'ambito ruolo di Geralt di Rivia ribadendo la propria passione nei confronti della saga.

Ospite di Entertainment Tonight insieme a Freya Allan (Ciri) e Anya Chalotra (Yennefer), l'attore ha raccontato: "Quando ho sentito che stavano realizzando The Witcher ovviamente ero incredibilmente eccitato, e ho stressato i miei agenti a non finire. Li chiamavo ogni giorno e dicevo 'Ragazzi, ora? Ci incontriamo ora? Che ne dite di ora?' E alla fine mi hanno detto 'Senti, hanno scelto una showrunner, li abbiamo chiamati ma sono ancora alle prime fasi". Così ho continuato a insistere, insistere, insistere e alla fine credo che Netflix si sia stancata."

Grazie alla sua insistenza gli agenti di Cavill sono poi riusciti a farlo finalmente incontrare con la showrunner: "Mi sono seduto con Lauren, abbiamo avuto una bella conversazione riguardo all show e al suo percorso, e gli ho anche parlato della mia passione per The Witcher, ma al tempo era stata molto franca con me. Mi ha detto "Guarda, non abbiamo ancora iniziato il processo di casting; è stato fantastico incontrarti ma abbiamo ancora molta strada davanti. Devo iniziare anche a scrivere'".

"E a quel punto mi hanno preso circa 4 mesi dopo" ha continuato l'attore. "E quando sono venuti da me speravo avessero concluso il resto del casting e tutto - è importante che il processo di casting sia svolto correttamente; non puoi assumere la prima persona che entra nella stanza. Io sono stato abbastanza fortunato da ottenere il ruolo dopo la mia audizione, che è stata molto divertente. E' stata anche molto stressante ovviamente, perché volevo quel ruolo a tutti i costi. Ma alla fine ce l'ho fatta, e ora sono qui."

Se non l'aveste ancora visto vi rimandiamo al trailer ufficiale di The Witcher mostrato in occasione del Comic-Con di San Diego.