The Witcher: Henry Cavill sta per trasformarsi in Geralt di Rivia nel fan poster

Ha fatto molto discutere la scelta di affidare il ruolo del protagonista dello show The Witcher, basato sull'omonima serie letteraria e videoludica, a Henry Cavill. Una scelta che ha di fatto già prodotto alcune versioni grafiche che vedono Cavill trasformarsi in Geralt di Rivia, come in un fan poster pubblicato online.

Nei libri, pubblicati negli anni '80 dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, i Witchers sono dei mercenari che usano le loro abilità soprannaturali per combattere i vari mostri. La serie si concentrerà principalmente sul personaggio di Geralt di Rivia, un Witcher molto abile e sulla principessa Ciri. Nel 2007 è uscito per la prima volta sul mercato il videogame The Witcher, elogiato dalla critica per i suoi temi profondi, costruiti attorno ad una serie che mette al centro della trama diverse importati scelte morali.

L'attesa è molto alta tra i fan e la scelta di Henry Cavill ha ottenuto reazioni divergenti. Non ha perso tempo nemmeno l'artista BossLogic che ha creato un fan poster dove il viso di Cavill si sta per trasformare in quello di Geralt.

Un ruolo molto diverso in The Witcher, rispetto a quelli interpretati in precedenza in carriera da Henry Cavill, nel cast di Mission: Impossible - Fallout, al fianco di Tom Cruise, e noto in tutto il mondo per il ruolo di Clark Kent/Superman nei film L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.