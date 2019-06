The Witcher: Henry Cavill svela l'aspetto di Rutilia?

Sappiamo bene che Geralt Di Rivia dona ai propri destrieri lo stesso nome: Płotka in lingua originale, Roach in inglese, Rutilia secondo le traduzioni dell'edizione italiana di The Witcher, sia dei libri che dei videogiochi. In queste ore Henry Cavill, attore protagonista della serie Netflix, potrebbe aver svelato l'aspetto del suo cavallo.

L'interprete britannico ha infatti pubblicato alcune foto sul proprio account Instagram, nelle quali si mostra in compagnia di un cavallo. Le immagini sono anche accompagnate da un video, in cui l'attore di Geralt nell'adattamento di The Witcher cavalca il destriero lungo una strada di campagna.

È in effetti possibile che il cavallo in questione sia una delle giumente che il protagonista sceglie come compagne di viaggio durante le sue avventure nei libri di Andrzej Sapkowski. D'altronde, seppur non si tratti di un attore o un'attrice veri e propri, sappiamo bene che Rutilia è una componente importante delle peripezie dello strigo.

Di recente, peraltro, la produzione ha svelato anche chi interpreterà Re Foltest, senza contare il recente annuncio sulla fine delle riprese. The Witcher non ha ancora una data di uscita su Netflix, ma il suo debutto sulla piattaforma streaming potrebbe avvenire tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Quanto attendente il nuovo progetto?