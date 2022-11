The Witcher, Henry Cavill voleva lasciare già nella stagione 2: emergono nuovi report

Il sorprendente addio di Henry Civil alla serie tv The Witcher ha gettato i fan della serie tv fantasy di Netflix nello sconforto in vista della quarta stagione, ma i motivi della separazione tra la star e la produzione non sono ancora stati chiariti del tutto.

Posto che la verità sulla faccenda rischia di non vedere mai la luce, un nuovo rapporto del sito Redanian Intelligence, tra i più affidabili per quanto riguarda il mondo di The Witcher e storicamente molto vicino a tutte le faccende della serie tv di Netflix basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, Henry Cavill era intenzionato a lasciare The Witcher già durante la post-produzione della stagione 2: in base a diverse fonti interne, l'attore non era soddisfatto della direzione che la serie tv stava prendendo e non è mai andato troppo d'accordo con i produttori, con la possibilità del recast presa in considerazione addirittura prima dell'inizio delle riprese di The Witcher 3, che uscirà nell'estate 2023.

In queste ore, in molti stanno additando le cosiddette 'differenze creative' - una dicitura sempre fumosa e mai troppo precisa - tra le ragioni principali dell'addio di Henry Cavill a Geralt di Rivia, con alcuni che sostengono che la star di Superman avrebbe voluto adattare con maggior fedeltà i romanzi originale della saga di Sapkowski, ma al di là delle ragioni che hanno portato a questa rottura, a quanto pare i venti di un divorzio interno hanno iniziato a soffiare diverso tempo fa. Naturalmente continueremo a monitorare questa vicenda, dunque rimanete sintonizzati.

Ricordiamo che, dopo gli episodi della terza stagione di The Witcher, Geralt di Rivia sarà interpretato dall'attore Liam Hemsworth: secondo quanto riferito le stagioni 4 e 5 della serie verranno girate back-to-back, anche se al momento della stesura di questo articolo Netflix ha annunciato ufficialmente solo la stagione 4.