The Witcher: da Henry a Geralt, la trasformazione dell'attore nel personaggio

Henry Cavill, protagonista di The Witcher, la nuova serie in arrivo prossimamente su Netflix, rende noto il processo di trasformazione necessario per diventare a tutti gli effetti Geralt di Rivia.

Durante il Comic-Con, l'attore inglese ha parlato di come sono arrivati a decidere il look del suo personaggio in The Witcher, e delle sfide che ha comportato il restare il più possibili fedeli alla versione cartacea.

"Abbiamo la descrizione nel libro, e Lauren [Hissrich, la showrunner della serie] e io abbiamo avuto parecchie conversazioni telefoniche e via mail prima ancora di incontrarci di nuovo, dato che ci siamo incontrati una prima volta, poi c'è stata l'audizione, e poi ci siamo finalmente visti sul set" ha raccontato Cavill a Entertainment Tonight "Il più dipendeva dagli occhi e dai capelli, e per i capelli ci è voluto parecchio tempo, dovevamo trovare la parrucca perfetta, che è stata realizzata con grande impegno da Jackie, che si occupa delle mie acconciature".

E continua spiegando che "È stato complicato, perchè dovevamo trovare anche il giusto tono per la pelle. Alva, che si occupa del make-up, ha lavorato sodo per trovare il giusto equilibrio. Abbiamo fatto parecchie prove [...] e alla fine abbiamo concordato su quello che vedrete nello show, e che crediamo vi soddisferà tutti".

"Per quanto riguarda gli occhi, dovevi portare le lenti a contatto per tre ore alla volta, e poi rimuoverle" rivela Cavill "Il look finale era davvero figo, ma gli occhi mi davano un po' fastidio. Ma è quello che serve per entrare nel personaggio. Quando indossi il costume nella sua interezza, da Henry a Geralt è un attimo".



E anche se il primo trailer della serie ci ha dato una piccola preview, noi non vediamo l'ora di vedere il risultato finale sui nostri schermi.