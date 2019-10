The Witcher, His Dark Materials e Watchmen in anteprima a Lucca Comics & Games 2019

Oggi a Milano è stato presentato il programma ufficiale di Lucca Comics & Games 2019, che per il 53mo anno proporrà il meglio del fumetto, del cinema d'animazione, dell'illustrazione e del gioco, tra cui il meglio delle serie prossimamente in arrivo, tra cui l'attesissima The Witcher.

Attesissimo il ritorno di Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo con più di 151 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, che torna a Lucca con due dei suoi titoli più attesi: la serie cult La casa di carta con un intero padiglione esperienziale e The Witcher, la nuova produzione originale Netflix ispirata all’omonimo bestseller di Andrzej Sapkowski (presente a Lucca) di cui verrà presentato in anteprima mondiale il trailer. Inoltre il pubblico di Lucca potrà assistere ad un incontro con la creatrice di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich e le due giovani protagoniste Anya Chalotra e Freya Allan. La data d'uscita della serie deve ancora essere confermata da Netflix.

Sky sarà a Lucca con un evento in cui presenterà le più attese serie tv internazionali e le prestigiose produzioni originali italiane in arrivo sulla piattaforma tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020. Fra i titoli più attesi Watchmen, creata da Damon Lindelof remixando temi e personaggi dell’omonima graphic novel di Alan Moore; Caterina la Grande, la serie Sky/HBO sulla vita dell’imperatrice russa con una sontuosa Helen Mirren; His Dark Materials – Queste oscure materie, che porta sul piccolo schermo le avventure fantastiche della saga creata da Philip Pullman; The New Pope, la seconda serie che il Premio Oscar Paolo Sorrentino ha ambientato in Vaticano, con Jude Law e John Malkovich; e Zerozerozero, l’affresco a tinte crime sul traffico internazionale di cocaina creato da Stefano Sollima e ispirato al best seller omonimo di Roberto Saviano, già presentato all'ultima Mostra di Venezia. Su queste pagine potete leggere le nostre prime impressioni sulla serie.

Sabato 2 novembre, Mediaset Play presenterà un evento speciale con Cristina D’Avena sulle serie cult ispirate all’anime giapponese Kiss Me Licia e da lei interpretate, a partire da Love Me Licia e Balliamo e Cantiamo con Licia, fino alle serie originali Arriva Cristina, Cristina, Cri Cri e Cristina, l'Europa siamo noi. Ad accompagnare Cristina in questa masterclass, un moderatore d'eccezione, il mitico Uan che presenterà l'incontro insieme ad un altro ospite speciale, Marco Bellavia che nelle serie ha interpretato Steve.



