The Witcher, Hissrich parla degli spin-off: 'Il film d'animazione sarà stand-alone'

La stagione 2 di The Witcher è ormai alle porte e vi abbiamo già raccontato le nostre prime impressioni su The Witcher 2. Ma la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha recentemente parlato dei vari spin-off in cantiere, tra cui un film d'animazione.

Nell'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Hissrich ha ammesso che non ci sono ancora dei progetti concreti per il nuovo film d'animazione: "Non ho idea di che cosa sarà, abbiamo appena iniziato a lavorarci. Spero che il film d'animazione sarà un progetto stand-alone che possa attirare un nuovo pubblico per il franchise ma che sia al tempo stesso autonomo".

Hissrich ha inoltre reso noto che gli sceneggiatori del film saranno due degli autori che hanno fatto parte fin dall'inizio del franchise, così come è stato per Beau DeMayo nel caso del prequel The Witcher: Nightmare of the Wolf: "Ognuno di noi è pronto a lavorare sui progetti ai quali tiene di più".

Quest'anno è stato annunciato anche lo sviluppo di uno show per ragazzi ambientato nell'universo di The Witcher, un progetto d'animazione che però prenderà una strada diversa dalle altre produzioni del franchise. "Togliendo le componenti di violenza e brutalità a The Witcher, restano alla base le favole e i loro insegnamenti morali" ha affermato Hissrich, spiegando che alla base dei racconti di Sapkowski ci sono la mitologia e il folklore, come per le fiabe dei fratelli Grimm.

I creatori di The Witcher si sono chiesti dunque "come portare sullo schermo quelle lezioni fondamentali e quelle storie, mantenendole nel mondo di The Witcher ma rendendole più appropriate a un pubblico di bambini?".

Nell'attesa di nuove informazioni sui numerosi spin-off in cantiere, rivediamo il trailer di The Witcher 2: i nuovi episodi debutteranno in streaming su Netflix dal 17 dicembre.