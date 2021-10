The Witcher: un'importante rivelazione aprirà la stagione 2? Crescono i rumor

L'uscita di The Witcher 2 è sempre più vicina e come ormai sappiamo bene, i nuovi episodi ci porteranno a Kaer Morhen, quartier generale degli strighi e ci mostreranno l'addestramento di Ciri. E a quanto pare, ci sarà una grande rivelazione, già nota ai lettori dei libri di Andrzej Sapkowski e ai più accaniti giocatori.

Secondo Redanian Intelligence, il noto fansite super aggiornato in merito a The Witcher, la seconda stagione rivelerà effettivamente la connessione tra Duny ed Emhyr var Emreis. Più specificamente verrà rivelato che nella realtà dei fatti sono la stessa cosa. Nel corso della serie infatti, verrà svelato il volto di Emhyr, che fin qui non è stato ancora mostrato. Emhyr è in particolare il sovrano di Nilfgaard, lnonchè il padre biologico di Ciri.

Ricorderete certamente che nella prima stagione della serie Netflix, Duny è stato mostrato come un uomo soggetto ad una pesante maledizione che lo trasforma in istrice nelle ore diurne. Solo con l'aiuto di Geralt l'uomo riesce a restare in vita.

E dopo opo averlo salvato dalla morte e dalla maledizione che lo affligge, Duny offre a Geralt di Rivia una ricompensa. Geralt invocando la Legge della Sorpresa a quel punto dice: "Ciò che già possedete e di cui non sapete ancora", naturalmente si tratta di Ciri, la figlia di Duny che Pavetta porta in grembo.

Questo legherà in maniera indissolubile il destino dello strigo e della bambina, e il loro legame come vedremo nel corso della seconda stagione di The Witcher sarà sempre più forte.

Vi ricordiamo che Netflix ha già rinnovato The Witcher per una terza stagione, l'annuncio è arrivato un po' a sorpresa al TUDUM, l'evento globale di Netflix in cui sono state presentate tutte le novità sui titoli più attesi della piattaforma.