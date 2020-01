The Witcher incontra The Mandalorian in questo artwork

Alla fine dell'anno appena concluso, sono arrivate due delle serie TV più attese e più popolari degli ultimi tempi: parliamo naturalmente di The Witcher, di Netflix, tratta dai libri di Andrzej Sapkowski, e di The Mandalorian, serie di Jon Favreau ambientata nell'universo di Star Wars.

Essendo due prodotti così popolari, era solo questione di tempo prima che nell'epoca di internet e dei social, qualcuno unisse i due mondi in un bizzarro crossover. Si tratta dell'artista Bosslogic, che su Instagram ha postato un artwork che immagina l'universo di The Witcher e quello di The Mandalorian, uniti in uno strano sentiero comune, con la presenza scontata di Baby Yoda, vera e propria star dello show di Disney+.

Mentre date uno sguardo al disegno, che trovate nel post di Instagram in calce alla news, vi ricordiamo che sia The Witcher che The Mandalorian sono state rinnovate per una seconda stagione. The Witcher è stato rinnovato addirittura ancora prima del suo debutto su Netflix, mentre a parlare della seconda stagione di The Mandalorian è stato lo stesso Jon Favreau, che ne ha rivelato anche la finestra d'uscita.

Siete contenti del rinnovo di entrambe le serie? Cosa vi aspettate dal futuro di The Witcher e The Mandalorian? Che ve ne pare dell'artwork?