The Witcher incontra The Sandman: ecco cosa hanno in comune le due serie Netflix

Le riprese di The Witcher 3 continuano e ora, la serie con protagonista Henry Cavill è pronta ad "unire le forze" con un altro grande successo Netflix, ovvero The Sandman. Negli ultimi giorni infatti, pare che lo show tratto dai libri di Andrzej Sapkowski utilizzerà uno dei set visti proprio nel live-action dei fumetti di Neil Gaiman.

Secondo Redanian Intelligence, le riprese di The Witcher 3 sono attualmente in corso presso la Cattedrale di Guildford, scenario che travestito in CGI è apparso in The Sandman come parte della biblioteca di Lucien. Qui, la serie con Geralt Di Rivia ambienterà in particolare alcune scene degli episodi 7 e 8 diretti da Bola Ogun. Non sappiamo quali personaggi saranno coinvolti nè, tantomeno quale momento in particolare dei libri verrà ripreso ma, tutto lascia presuppore che si tratterà di un segmento molto significativo dello show.

E mentre proseguono i lavori per questa attesissima terza stagione, uno dei protagonisti di The Witcher ha lasciato lo show per conflitti di programmazione. Stiamo parlando di Eskel, originariamente interpretato dall'attore Thue Ersted Rasmussen che è ora stato sostituito da Basil Eidenbenz.

Per i più avvezzi al mondo di The Witcher, questo non sarà un grandissimo cambiamento visto che, questo personaggio ha il volto orribilmente sfigurato per via di uno scontro con Yennefer. La strega infatti, era stata costretta a fargli del male nel tentativo di salvare la vita di Ranuncolo.