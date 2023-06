The Witcher, Jaskier avrà una storia omosessuale: 'Non credo distingua davvero i generi'

La terza stagione di The Witcher rappresenterà un punto di svolta tanto per la serie, con l'ormai nota questione dell'addio di Henry Cavill in favore della new entry Liam Hemsworth, quanto per i suoi protagonisti, le cui storie andranno incontro a passaggi fondamentali anche, talvolta, per quanto riguarda la vita sentimentale.

A parlarne, dopo le parole di Anya Chalotra sulle sue lacrime per Henry Cavill, è stato Joey Batey, amatissimo interprete di quel Jaskier che, stando a quanto rivelatoci in queste ore dall'attore, si troverà nei prossimi episodi della serie Netflix a vivere un'intensa storia d'amore con un nuovo personaggio, il principe Radovid (Hugh Skinner).

"La mia preoccupazione è stata quella di rappresentare tutto nella maniera più sensibile possibile, evitando tutti gli stereotipi. Sono stato fortemente coinvolto nella stesura e nella revisione dello script proprio per assicurarmi che si parlasse di una vera, forte connessione sessuale e romantica tra questi personaggi" ha spiegato Batey, che per quanto riguarda l'orientamento sessuale di Jaskier ha poi precisato: "Non credo che lui faccia davvero distinzione tra i generi".

Vedremo in che modo la storia d'amore tra Jaskier e Radovid influenzerà le vite di Geralt, Ciri e Yennefer: per saperne di più, intanto, ecco una breve guida ai prossimi episodi di The Witcher.