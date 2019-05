The Witcher: Joey Batey condivide un'immagine dal dietro le quinte della serie Netflix

Mentre ancora vige il massimo riserbo su The Witcher, sul web è stata condivisa una nuova immagine che mostra il dietro le quinte di una delle serie più attese in arrivo in streaming prossimamente.

L'immagine mostra le sedioline realizzate appositamente per i personaggi di Geralt e Jaskier, o meglio per gli attori che li interpreteranno nell'attesa serie, ovvero Henry Cavill e Joey Batey, quest'ultimo artefice proprio del post in cui è stata condivisa la foto e nella quale possiamo leggere la seguente didascalia: "Migliori amici. Hey gente, sono io adesso. Non sono un grande frequentatore dei social media quindi non posterò molto altro. Ma potrei pareggiare il conto di tanto in tanto. Tutto quello che sarà realmente postato da me sarà firmato JB".

Sicuramente è difficile immaginare una reazione dei fan a questa foto, che sostanzialmente non rivela alcunché, anche perché non conosciamo nemmeno il look che avrà Batey nei panni di Jaskier, a differenza invece di quello di Cavill, reso noto tempo fa grazie a uno screen test diffuso in streaming dalla stessa Netflix.

Soltanto ieri, vi riportavamo le dichiarazioni di Vladimir Furdik, a capo delle coreografie dei combattimenti per il colosso dello streaming, il quale ha affermato che, a causa dell'etica del lavoro adottata da Henry Cavill e delle sue precedenti esperienze nell'uso e nell'allenamento con la spada, è stato piuttosto semplice lavorare con lui.

The Witcher potrebbe arrivare in streaming a dicembre o nei primi mesi del 2020. Sappiamo che le riprese principali della serie Netflix hanno già avuto fine.