The Witcher, Joey Batey sulle differenze tra il suo Jaskier e Dandelion

Dopo aver racconato la sua esperienza sul set di The Witcher, l'interprete di Jasker Joey Batey è tornato a parlare delle differenze tra il suo personaggio e Dandelion, la controparte apparsa nei videogiochi targati CD Projekt Red.

"Dovete parlare con Tim Aslam, il nostro meraviglioso costumista" ha detto Batey a Comicbook.com parlando della sua reazione al costume di Jasker. "Quando ho giocato i videogame per la prima volta, ho adorato la performance di John Schwab. Siamo molto diversi e penso che per lui sia più semplice per via dell'accento americano. Il mio è britannico, quindi in un attimo siamo due mondi separati. Abbiamo anche dei nomi differenti. Perciò non ho mai avuto la sensazione di essere nei suoi panni."

L'attore ha poi raccontato di uno spassoso retroscena con la showrunner Lauren S. Hissrich: "Per quanto riguarda i costumi, li adoro. Mi ricordo di aver telefonato a Lauren per parlargliene, e la prima cosa che mi ha detto è stata 'niente brachette e niente calzamaglie.' E meno male, perché non volevo passare potenzialmente i miei prossimi 7 anni indossando una calzamaglia."

Da poco disponibile su Netflix, The Witcher è stata già rinnovata per una seconda parte ma, come ricordato da Batey, ha tutto il potenziale per durare ben 7 stagioni - almeno secondo quanto rivelato dalla Hissrich, che nella sua mente ha già pianificato un lungo percorso per lo strigo interpretato da Henry Cavill.

Per i nostri pareri sulla prima stagione vi rimandiamo alla recensione di The Witcher.